MILLY CARLUCCI RINCUORA IVA ZANICCHI | “NON È UN OMICIDIO | LA GENTE SI IDENTIFICA IN TE”

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 13 ottobre 2022)Ivadopo lo scivolone di sabato scorso a Ballando con le Stelle con un brutto epiteto rivolto a Selvaggia Lucarelli. “Ho fatto uno scivolone. Non ho dormito”. Iva sta ancora male e la regina di Rai1 conforta la cantante e spiega cosa succederà sabato nella seconda puntata dello show, reduce da un brillante esordio con picchi del 32% di share. Quello che è successo, è successo. Hai chiesto scusa, hai richiesto scusa pubblicamente, lo ridiremo sabato. Non è un! Così la conduttrice tira su il morale con affetto e delicatezza a Ivanella nuova puntata di Ballando Segreto su RaiPlay. Non voglio sentirmi come in un processo, il sentirmi attaccata da tutte le parti. Allora mi deprimo e non riesco neanche a ballare. L’Aquila di Ligonchio è ...