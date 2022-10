Milinkovic-Savic | che dominio | da settembre solo Haaland ha prodotto più gol

Leggi su sportface

Sergej Milinkovic-Savic non smette di stupire. Il centrocampista della Lazio ha iniziato col botto la stagione in Serie A con tre gol e sette assist, oltre ad una rete siglata in Europa League. Dall'inizio di ottobre 2022, il Sergente biancoceleste ha preso parte a sette gol in Serie A, con tre reti e quattro assist. Nello stesso periodo, considerando tutti i maggiori cinque campionati europei, solamente un fuoriclasse dell'area di rigore come Erling Haaland (otto, 6 gol e 2 assist) ha fatto meglio del centrocampista di Maurizio Sarri. Nelle ultime tre stagioni (dal 2020/21), Milinkovic-Savic inoltre è uno degli unici due centrocampisti con almeno 20 gol e 20 assist nei maggiori cinque campionati europei. L'altro? Kevin De Bruyne.