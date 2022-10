Pianeta Milan

Nellobarile tra i protagonisti, si è sentito di più e di peggio, e la situazione all'estero non sembra migliore, si veda agli episodi di Chelsea -e di Maccabi - Juventus. Forse troppe ...... 16 ottobre (ore 20.45), al 'Bentegodi' contro il, match valido per la 10a giornata della ... E' GRATIS... Milan, scarica l’app ufficiale per rimanere sempre aggiornato / VIDEO MilanNews.it ti offre l'applicazione completamente gratuita che porta tutte le notizie del mondo rossonero sul tuo Smartphone, iPhone, iPad o iPod Touch! Porta sempre in tasca la ...Nella 9a giornata di Serie A vincono Inter, Lazio e Roma. Il Milan batte 2-0 la Juventus, il Napoli è solo in vetta alla classifica.