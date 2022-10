Milan | Rafael Leao e il rinnovo | si passa anche dalla clausola

...questa ilsi è aggrappato e continua ad aggrapparsi per respingere gli assalti - destinati ad essere sempre più insistiti ed insistenti - per il pezzo pregiato della propria collezione....Secondo Gazzetta.it, il Chelsea ha messo nel mirino un nuovo obiettivo per il mercato. La notizia può far sorridere ile i suoi tifosi, anche se... La questione rinnovo perLeao sta entrando nella sua fase più calda. Paolo Maldini ha dichiarato che il club vuole ottenere il prolungamento di contratto del ...Milan, entro una settimana il rinnovo di Rafael Leao sarà definito. Le parti si vedranno, in ballo il destino del portoghese. In lontananza si intravede lo striscione dell’ultimo chilometro. Il Milan ...Secondo Gazzetta, il Chelsea ha messo nel mirino un nuovo obiettivo per il mercato. La notizia può far sorridere il Milan, anche ...