Pianeta Milan

Tonali non è un grande problema,è da valutare, mentre Politano è ok. Al posto di ... Il campionato migliora nell'intensità 'Ho visto alcune partite intense, Atalanta -ad esempio. ...... all'Estadio Benito Villamarin, contro il Real Betis dell'acerrimo rivale Manuel, a ... dopoe Bologna. Il Betis è imbattuto nelle ultime tre partite affrontate contro formazioni della ... Milan, Pellegrini: “Ho ricevuto offerte in passato da squadre italiane” Si è chiuso alle 23.59 di mercoledì 12 ottobre, con il record assoluto di 50.309 voti, il sondaggio di “Vota il Gol” legato al “Gran Galà del Calcio ...Il gol allo Stadio Olimpico ha lasciato a bocca aperta, ma ora il suo futuro potrebbe essere al Milan: assalto a gennaio ...