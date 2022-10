Milan | Kjaer vede il ritorno in campo | punta alla Dinamo Zagabria

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Simonsta recuperando dal suo infortunio: il danese potrebbe tornare a disposizione di pioli in vista della trasferta diSimoncontinua il lavoro per tornare a disposizione del. Il danese, secondo quanto riportato da Tuttosport,ilin. L’opzione più probabile è che il centrale torni a disposizione per la sfida di Champions contro lain Croazia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

... il danese potrebbe tornare a disposizione di pioli in vista della trasferta di Zagabria Simoncontinua il lavoro per tornare a disposizione del. Il danese, secondo quanto riportato da ...Dovrà invece attendere qualche giorno in più Simon: sarà una soluzione per Pioli martedì 25 ottobre, quando ilsfiderà la Dinamo a Zagabria, in un match chiave per la qualificazione agli ... Milan, Kjaer intravede il ritorno in campo: il difensore punta alla trasferta con la Dinamo Zagabria Nessun rischio. Il Milan non ha intenzione di forzare il recupero degli infortunati, anche se la coperta, al momento, è corta. Tolti Calabria e Florenzi, che torneranno a disposizione nel 2023, e Ibra ...Si avvicina però il ritorno di Simon Kjaer, che punta alla trasferta fondamentale di Zagabria contro la Dinamo del 25 ottobre.