Milan | De Ketelaere a disposizione per il Monza

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Charles Deal lavoro per tornare adel: assente contro il Verona, potrebbe tornare per la sfida con ilDopo aver saltato la sfida con il Chelsea per problema muscolare, Charles Dedovrebbe essere out anche per la sfida all’Hellas Verona, la prima dopo il cambio di allenatore degli scaligeri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il belga dovrebbe tornare ainvece per la sfida contro ildi Galliani e Berlusconi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

