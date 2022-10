Migrazioni | perché le industrie di petrolio e gas minacciano gli animali

Avvenire

... la femminilizzazione delle. E lo fa con uno sguardo femminista che vuole proporsi come un importante contributo agli studi sul fenomeno.se è vero che per le donne il viaggio è più ......mio intento era far percepire il problema del cambiamento climatico e delle traumatiche... Ci tengo però a specificare che si tratta di un riconoscimento all'intera troupe,il cinema è ... Papa Francesco: migranti, potenziale enorme. Ecco perché sono una vera risorsa