Michelle Hunziker | 45 anni e non sentirli | foto boom di like

(Di giovedì 13 ottobre 2022)torna ad essere protagonista della scena sui social, ladila mostra assolutamente perfetta a 45… una bellezza sempre più esuberante e affascinante. L’estate 2022 è stata davvero ricca di grandi sorprese per, la quale si è concessa una lunga serie di vacanze in riva al mare circondata dagli amici e dall’affetto delle proprie figlie. Inoltre, la showgirl svizzera ha da poco scoperto che ben presto diventerà anche nonna per la prima volta, e l’immensa gioia condivisa con Aurora Ramazzotti ha portato qualcosa in più alla vita della. Nel mirino dell’attenzione del web, infatti, in queste ore troviamo unache...

Stile e Trend Fanpage

ha un fiuto per la moda: ogni capo che indossa, non solo le sta alla perfezione, ma diventa di tendenza. E così il suo ultimo look country chic detta le regole dei capi must have per ...La felicità è incontenibile in casa- Ramazzotti - Cerza. A pochi giorni dall'annuncio social della sua prima gravidanza, Aurora Ramazzotti è stata protagonista ... Michelle Hunziker, prima il workout e poi il lavoro: Bisogna allenare corpo e mente La storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si è conclusa a causa di una vicenda che ha dell’incredibile e che ha fatto leva sulle debolezze della showgirl svizzera L’amore tra Eros Rama ...Michelle Hunziker rivela qual è il più grande sogno della sua vita: la conduttrice si mostra in una forma splendida con fisico scolpito e intimo in vista.