Mia Ceran vivrà la gravidanza ‘Nei Tuoi Panni’

(Di giovedì 13 ottobre 2022) NeiPanni - MiaDalle 17.00 di lunedì prossimo accadrà su Rai 2 una cosa inedita, come ci ha tenuto a sottolineare la Direttrice Intrattenimento Day Time Simona Sala durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo programma NeiPanni: una conduttrice sarà al timone di una proposta tutta nuova e dedicata alla famiglia iniziando la messa in onda poco dopo l’annuncio della sua, che quindi il pubblico vedrà evolvere in video giorno per giorno. La conduttrice in questione è Mia, che è in attesa del suo secondo figlio, dopo aver dato alla luce il primo un anno fa. Il fatto di aver creato una famiglia e di essersi confrontata con una realtà tutta nuova, che le ha fatto guardare con occhi diversi i propri cari, è stata la molla che l’ha spinta a credere in ...