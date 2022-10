Mi auguro che la nuova legislatura sappia rispettare la Costituzione | dice Liliana Segre

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Colleghe senatrici, Colleghi senatori, rivolgo il più caloroso saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a quest’Aula. Con rispetto, rivolgo il mio pensiero a papa Francesco. Certa di interpretare i sentimenti di tutta l’Assemblea, desidero indirizzare al presidente emerito Giorgio Napolitano, che non ha potuto presiedere la seduta odierna, i più fervidi auguri e la speranza di vederlo ritornare presto ristabilito in Senato. Il presidente Napolitano mi incarica di condividere con voi queste sue parole: «Desidero esprimere a tutte le senatrici ed i senatori, di vecchia enomina, i migliori auguri di buon lavoro, al servizio esclusivo del nostro paese e dell’istituzione parlamentare ai quali ho dedicato larga parte della mia vita». Rivolgo ovviamente anch’io un saluto particolarmente caloroso a tutte le nuove colleghe e a tutti i nuovi colleghi, che ...

Roma 13 ottobre 2022 "Io miper il funzionamento delle istituzionil'elezione avvenga con una personalitàpossa raccogliere il consenso più ampio possibile. Noi voteremo scheda bianca come fatto al Senato, lo dico ...Misoloal centro di questa manifestazione ci sia la solidarietà con un Paeseè stato invaso da Putin, dopodiché se l'Ucraina non avesse resistito, noi non potremmo parlare di pace. ...