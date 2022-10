Meteo giovedì | maltempo su parte d’Italia | con rischio nubifragi Ecco dove

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 ottobre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Una piccola circolazione vorticosa in azione sul Mediterraneo è in grado di attivare condizioni di marcata instabilità con un intenso fronte temporalesco in spostamento dalla Sardegna verso il sud Italia tra mercoledì e. Domani infatti avrà abbandonato la Sardegna e si sarà trasferito sulle nostre regioni meridionali, dando vita ad una giornata caratterizzata da marcata instabilità con rovesci e temporali anche violenti. Coinvolto parzialmente il Centro Italia, con fenomeni più attenuati su Lazio e Abruzzo, mentre rimarrà fuori dai giochi il Nord. Venerdì l’impulso temporalesco si sposterà verso la Grecia e l’instabilità si attenuerà sensibilmente al Sud, e altrove l’anticiclone tornerà a rinforzare da ovest. Infiltrazioni umide ma questa volta di origine atlantica si faranno strada verso il ...