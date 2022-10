Meteo | da domenica nuova ondata di caldo anomalo con l’ottobrata bis

(Di giovedì 13 ottobre 2022): dasecondo le previsioni de Il.it inizierà unadiconbis : sono attesi cieli sereni, in particolare da lunedì in poi, massime fino a 30...

iLMeteo.it

16 Flussi più umidi meridionali associati all'espansione di un campo di alta pressione determinano condizioni di tempo variabile con locali e brevi rovesci sulla Sardegna specie durante le ...: dasecondo le previsioni de IlMeteo.it inizierà una nuova ondata di caldo anomalo con l'ottobrata bis : sono attesi cieli sereni, in particolare da lunedì in poi, massime fino a 30 C ... Meteo: Weekend con l'Anticiclone, ma Sabato e Domenica gli effetti non saranno uguali per tutti, previsioni Previsioni meteo per il 14/10/2022, Modena. Generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima 12°C, massima 22°C ...Domenica 16 Ottobre: generali condizioni di cielo poco nuvoloso, min 15°C, max 25°C. Nel dettaglio: cielo sereno al mattino, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la ...