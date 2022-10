Mense scolastiche | sei le aziende candidate nel nuovo bando 

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sono state aperte le buste delle candidature per ilbando per ledi Torino. Sei sono ledel settore ristorazione collettiva che hanno partecipato al bando, che per la prima volta non avrà come criterio quello economico, puntando solo sulla qualità. Le buste con le offerte sono state aperte nei giorni scorsi e sono state tutte ammesse con riserva per la prevista verifica dei pregressi aziendali. Il 18 ottobre è fissata la verifica della competenza tecnica, poi, dopo una serie di ulteriori passaggi, a metà dicembre ci sarà la stipulazione dei contratti di appalto, con massimo due lotti a ditta aggiudicataria, e la fissazione della data di subentro del servizio che, salvo complicazioni, dovrebbe avvenire nella pausa natalizia. “Ogni giorni – spiega l’assessore Carlotta Salerno – ci sono 40 mila ...

L'Amico del Popolo

Nelleo nelle imprese, all'interno delle strutture sanitarie garantisce la sicurezza nutrizionale di quanto prodotto e lo sviluppo di menù salutari ed equilibrati per prevenire i ...A Sarrochnel caos: 'Servizio fermo e disagi per studenti e famiglie'. A denunciarlo è il gruppo consiliare di minoranza "Noi per Sarroch" composto da Mirko Spiga, Vittorio Cois e Attilio ... Affitti, buoni spesa, mense scolastiche: il Comune di Ponte interviene con 50mila euro I due consiglieri si soffermano anche su un altro problema: «Anche lo scuolabus rientra fra i problemi irrisolti» Riceviamo, e pubblichiamo, un comunicato che reca la firma di due consiglieri di minor ...Sono 6 le aziende del settore ristorazione collettiva che hanno partecipato al bando per le mense scolastiche torinesi, che per la prima volta non avrà come criterio quello economico, puntando solo su ...