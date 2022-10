‘Memorial Cerciello Rega’ | dal prossimo anno torneo di calcio e lezioni nelle scuole 

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSomma Vesuviana (Na) – Per il terzo, a Somma Vesuviana, la Lega Pro ha incontrato i giovani per un confronto sui valori della legalità nell’ambito delle iniziative in ricordo di MarioRega. Il vicebrigadiere dei Carabinieri, nato a Somma Vesuviana, è stato ricordato, al Memorial nel suo nome, in un convegno che si è tenuto al teatro Summarte con i ragazzi degli Istituti Superiori di Somma Vesuviana, l’ITIS E. Majorana e il Liceo Scientifico E. Torricelli e con una partita ditra le due scuole che si è svolta al campo sportivo “Nappi”. Il convegno moderato con bravura dal noto giornalista di Repubblica Antonio Corbo, ha visto tra i relatori: Ettore Acerra (Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale); Francesco Cirillo (Presidente Comitato Etico Lega Pro); Salvatore Di Sarno (Sindaco ...