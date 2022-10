Agenzia askanews

Raccontano che Giorgiasia moltoper la 'giravolta' di Berlusconi, anche perché già nell'incontro di ieri sera a villa Grande aveva messo in chiaro che la senatrice azzurra non ......Farnesina rappresenta una delle poche (quasi) certezze della nuova squadra di governo che... Al di là dell'ottimismo di facciata, Giorgia èper essersi trovata in mezzo ai diktat e ai ... Meloni irritata per strappo Fi su La Russa: non riapro trattativa su ministri Roma, 13 ott. (askanews) - La giornata era cominciata in un modo un po diverso, con la promessa di Silvio Berlusconi, fatta personalmente in ...Il Cavaliere chiede cinque o sei ministeri per FI. Per la fedelissima Affari europei, Turismo o Anziani. Gli Esteri a Tajani, l'editoria a Barachini, un ...