Maserati - Levante e Ghibli | le FTributo Special Edition celebrano Maria Teresa De Filippis

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Larende omaggio a una figura storica delle competizioni con una seriee dei modelli: si tratta della, intitolata alla figura diDe. Grigio e Arancio solo per loro. Per lesono stati sviluppati i nuovi colori esclusivi Arancio Devil e Grigio Lamiera. Il primo è abbinato ai cerchi da 21" (Anteo pere Titano per) e alle finiture Blu Cobalto, mentre il secondo offre i cerchi in lega con finitura Glossy Black e le badge arancioni. Gli interni in ...

Quattroruote

Ne sono ambasciatrici l'ammiraglia Quattroporte, la berlina sportiva Ghibli,, il primo SUV made by, e Grecale, il nuovo SUV "Everyday Exceptional", tutti modelli caratterizzati dalla ...Entro il 2025 dovrebbero arrivare pure le versioni a batteria dei modelli, Quattroporte e ... 3 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame FONTE Notizie Relazionate ArticoloCabrio ... Maserati Levante e Ghibli FTributo Special Edition - Quattroruote.it Per rendere omaggio a Maria Teresa de Filippis, la prima pilota della storia qualificata per il Gran Premio di Formula 1, la Casa di Modena ha presentato due modelli celebrativi con colori e finiture ...Per onorare le imprese di Maria Teresa De Filippis, Maserati ha sviluppato un allestimento audace, in 2 varianti, per Ghibli e Levante.