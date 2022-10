Marotta esalta il Napoli | che complimenti per gli azzurri!

(Di giovedì 13 ottobre 2022) È terminata 4-2 la partita di Champions League trae Ajax. Vittoria netta quella degli azzurri, che riescono così con i tre punti guadagnati, a qualificarsi automaticamente con due giornate di anticipo agli ottavi di finale di Champions League. Al termine della partita tanti sono stati gli elogi da parte dei giornalisti ed opinionisti, ma anche elogi da parte di altre squadre, uno fra tutti l’AD dell’Inter Beppe, che nel prepartita di Barcellona Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. L’amministratore delegato dei nerazzurri ha parlato in generale della situazione sportiva ed economica del calcio italiano, e infine si è soffermato sulspendendo parole al miele.-Ajax (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images) Ecco cosa ha dichiarato: “Faccio una disamina del ...

CalcioNapoli1926.it

Voleva Milano e la Champions, voleva ritrovaree invece, dopo giorni di attesa, si è ... Intanto, l'Inter si conferma una squadra che lo: ha segnato in 4 delle ultime 5 contro i ...Il bilancio non è negativo ma nondi certo i sostenitori della Juventus. Allegri, da quando ... Dall'addio di Beppeall'acquisto di Cristiano Ronaldo: sono davvero diverse le decisioni ... Marotta esalta il Napoli: “Modello vincente in un calcio italiano che soffre” Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ L'argentino nel mercato estivo ha a lungo aspett ...Tutti gli Articoli pubblicati su Virgilio Sport nel mese di Gennaio 2022. Consulta l'Archivio completo e trova facilmente ciò che stai cercando - Pagina 306 ...