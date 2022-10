Marina d’Arechi in vetrina al Fort Lauderdale International Boat Show | il primo salone nautico del mondo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo aver fatto tappa ai più importanti eventi nautici d’Europa dedicati al mercato dei super yacht, il team diè pronto a salpare oltre oceano. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla società. “Dal 26 al 30 ottobre – prosegue il comunicato – saremo al(il più grandein acqua del. ndr) con lo stand n.828. Subito dopo, torneremo in base per l’appuntamento che ogni anno attendiamo con maggiore trepidazione: il Salerno! Giunto alla sua sesta edizione, si svolgerà adal 5 al 13 novembre”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.