Marco Bellavia sulla ex Paola Barale | ' Dovevamo sposarci | mi regalò una Harley Poi sposò Gianni Sperti'

Il caso di bullismo di cui è stato vittima nella Casa del Gf Vip ha scoperchiato un vaso di Pandora per, che ha scelto di raccontarsi sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini, rivelando dettagli inediti sulla sua relazione con Paola Barale . Gf Vip, Edoardo difende la sua storia ...... per la rivalità in musica Può dirsi una dei protagonisti più influenti del Grande Fratello vip 7 in corso, anche dopo la squalifica dal gioco subita per il caso bullismo ai danni di,...Marco Bellavia e la confessione che ha lasciato senza parole i fan: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda Ha fatto parlare parecchio di sé soprattutto in questa edizione del Grande ...L’ex gieffina ricorda con rancore la brusca squalifica durante il GFVip 2021 e sul caso Bellavia addita gli psicologi del programma: ...