(Di giovedì 13 ottobre 2022) Stamani al bar c’era un tizio con una camicia da boscaiolo (sono tornate di moda da un pezzo) che parlava con un altro tizio in felpa e diceva qualcosa tipo “dai ma l’ultimo singolo deisembra una ballad anni ’90 però non bella“. L’altro, serafico, ha risposto: “Si vede che alla gente piace“. The end. Nessuno voleva origliare ma si sa che al bar, la mattina presto, la gente si mette al bancone e parla, non sa di che cazz* parla. In realtà, in questo caso, i due tizi lo sapevano. Una conversazione breve, essenziale che dice tutto quello che c’è da dire suo nuovo singolo dei. Un pezzo sta letteralmente facendo sue le classifiche. Dunque, The. Che la band abbia respiro internazionale ormai da qualche tempo si capisce dal, che ha una resa da serie Netflix (una di quelle serie ...

Il Fatto Quotidiano

David deiLo ha rivelato lo stesso cantante romano: " Per farmi scendere sotto acqua mi hanno messo dei pesi , ma per le prime due o tre take hanno esagerato e ho pensato che sarei ...Intanto irilasciano il video del singolo eDavid racconta come si sono svolte le riprese. "Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno ... Maneskin, Damiano: “Ho pensato davvero di morire girando il videoclip di The Loneliest” Damiano dei Måneskin ha confessato durante una diretta su YouTube di aver avuto paura di morire: ecco cosa è successo.Dopo l'uscita del videoclip del nuovo singolo dei Maneskin, The Loneliest, ora si parla già dei retroscena. La canzone (dal testo in inglese), a solo una settimana dall'uscita sulle piattaforme di str ...