Manchester United | il dopo de Gea parla greco

Agenzia ANSA

Gilloise 9, Braga 6, Union Berlino 3, Malmoe 0 GRUPPO E Ore 21:00Omonia Nicosia Ore 21:00 Real Sociedad Sheriff CLASSIFICA: Real Sociedad 9,6, Sheriff 3, Omonia ...89.000 10. Ajax 87.000 11. Atlético Madrid 84.000 12. Borussia Dortmund 77.000 13. Roma 77.000 14. Inter 76.000 15. Villarreal 76.000 16. Siviglia 76.000 17. Lipsia 74.000 18. ... Calcio: in estate respinta offerta per il Manchester United Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Calciomercato Roma, tris di offerte dalla Serie A e non solo. Ora tutto può cambiare e la firma slitta più avanti ...