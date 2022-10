Manchester United | fissato il prezzo per la cessione del club

Agenzia ANSA

Commenta per primo Ilpuò essere venduto: secondo il Times , la famiglia Glazer valuta la cessione del club in caso di offerte superiori ai 10 miliardi di dollari .AZ Alkmaar, Goteborg, Videoton, Dundee, Malines, Gornik Zabrze, Ferencvaros, Rapid Vienna, ... Lo segnerà l'argentino Ricardo Villa nella finale di FA CUP tra Totthenam eCity. Un ... Calcio: in estate respinta offerta per il Manchester United Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...