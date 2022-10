“Mamma mia” 3 | Amanda Seyfried è Pierce Brosnan dicono si al sequel

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “mia” 3:sono disposti a girare la terza parte di “mia” E vogliono assolutamente uncon Meryl Streep. Cosa ha dettosu “mia” 3? Intervistata recentemente da Variety sulla possibilità diMia! 3, l’attrice ha infatti affermato: “Qualcuno dovrebbe farsi venire un’idea. Solo che non so quale potrebbe essere o che direzione potrebbe prendere… Ma è così che funzionano le idee, il minuto prima non c’è, poi boom, è arrivata l’idea“. E ancora “Ma sapete che c’è, non importa! Chi se ne importa della trama a questo punto? Gli ABBA hanno nuove canzone, buttatele lì, chiamate tutto il cast e fatelo riunire. Meryl Streep ...

Sky Tg24

Non solo: 'figlia ha anche una ferita sul collo, quel cinghiale poteva romperle la vena giugulare' racconta la, Anna Maria Calvo, 80 anni che denuncia la presenza di rifiuti nel quartiere ...State tenendo illegalmentefiglia e non me la volete restituire, la sfruttate da quando è nata per lavorare sui social. Lei vi mantiene vi dà visibilità e fama', spiega la donna, con il forte ... Mamma Mia, Pierce Brosnan parla del possibile terzo film Cronaca 12 Ottobre 2022 Fonte: Corriere dello Sport Il presidente degli azzurri ha pubblicato sul suo profilo Twitter Quattro vittorie su quattro partite di Champions League, 17 reti segnate a fronte ...La denuncia ai carabinieri: "Sei addetti hanno percosso e trattenuto il suo gruppo". Il 19enne è in coma in prognosi riservata all’ospedale di Baggiovara, ieri è stato sottoposto a un’altra tac ...