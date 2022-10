Luna Rossa vara il prototipo! Barca “camouflage da guerra” | inizia il cammino verso la America’s Cup 2024

(Di giovedì 13 ottobre 2022) A Cagliari è statoto il prototipo di, ovvero lacheilche porterà allaCup. Non si tratta dello scafo che scenderà in acqua tra un paio di anni a Barcellona, ma di un’imzione che permetterà a tutto il team di proseguire nello sviluppo di ricerca e della messa a punto delle vele, dei sistemi, delle linee di carena e delle derive. Sarà il modo per tornare ad allenarsi in acqua a 50 nodi, una sorta di transizione che porterà a disegnare l’AC75, ovvero l’imzione che parteciperà alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Puntualizziamo: lata oggi non è né l’AC75 che prenderà parte alla ...

Ore 13.30, la bottiglia nelle mani di Miuccia Prada, un'intera famiglia di velisti, tecnici, semplici curiosi e tifosi pronti a scoprire l'embrione della nuova, la barca del team Prada che parteciperà alla 37a America's Cup nel settembre - ottobre 2024 a Barcellona. PROTOTIPO Fa gli onori di casa Max Sirena, lo skipper confermatissimo dopo aver ......irrinunciabili picnic nella cava per intrepidi climbers o i 'Full moon hiking' al chiaro di, ...e bianca sulle rocce, per non perdere l'orientamento). Infine, la sosta culinaria da provare è ...Svelato a Cagliari il primo prototipo della nuova imbarcazione in attesa dell'arrivo della AC75 che gareggerà a Barcellona 2024 ...L'ad del gruppo Prada Patrizio Bertelli ha dichiarato: "È fatto apposta. In mare era fatto per riconoscere le navi all'orizzonte, quando c'erano le nebbie" ...