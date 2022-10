Luna Rossa Prada Pirelli - Cè tanto automotive nel prototipo per l' America' s Cup 2024

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 13 ottobre 2022) unche deve molto all'quello varato oggi dae che servirà da base di sviluppo per l'AC75 in corsa per l''s Cup, prevista in Spagna: oltre ad avvalersi della consueta collaborazione con il colosso dei pneumatici, infatti, il team ha affidato la costruzione della barca al gruppo Persico, uno dei più grandi componentisti italiani dell'. 5.000 metri quadrati di carbonio. Ildiè stato costruito in composito di carbonio, una delle specialità del gruppo Persico: la barca, in particolare, è stata affidata alle cure del team specializzato Persico Marine. I numeri sono sorprendenti: oltre a richiedere ...