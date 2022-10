Lukaku recupera per la Salernitana? Le ultime di casa Inter

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Inzaghi spera nel recupero diper la partita di domenica contro la. LeProsegue a fuoco lento il recupero di Romeluin, che ha assistito daallo storico 3-3 dei suoi compagni al Camp Nou. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport‘ il centravanti belga rimane in dubbio per la gara di domenica contro la: gli esami di domani e dopodomani diranno qualcosa in più in merito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

