Luca Grassetti | il chirurgo che vola su TikTok spiega il Rinofiller

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Non sempre è necessario un intervento chirurgico per sistemare gli inestetismi estetici del naso. Ormai, negli ultimi tempi, prende piede sempre più il. Grazie a questa tecnica di medicina estetica è possibile colmare alcune inestetismi senza ricorrere all'intervento chirurgico. Una "gobbettina" del naso, ad esempio, può essere corretta con ilgrazie ad un materiale riassorbibile, che è l'acido ialuronico. Nei casi di nasi con gobba non troppo accentuata, questa si può mascherare iniettando il prodotto un po' al di sopra e al di sotto della stessa; le punte cadenti si possono sollevare di alcuni millimetri riaprendo l'angolo naso labiale, ruotandole e proiettandole. Ovviamente non migliora la funzionalità respiratoria a differenza di una Rinoplastica, bensì solo l'estetica. Il risultato durerà circa un anno, ovvero il tempo di ...