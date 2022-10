Louis Armstrong' s Black & Blues | il teaser trailer del film di Sacha Jenkins

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ecco ildi's, il nuovodiche sarà disponibile in esclusiva su Apple TV+ a partire dal 28 ottobre 2022. Apple Originals ha appena pubblicato ildi's, il docudiche uscirà il 28 ottobre su Apple TV+. Ilsarà presentato il 17 ottobre nella sezione Freestyle alla Festa del Cinema di Roma, prima del suo debutto in streaming. La pellicola offre uno sguardo intimo e rivelatore sul musicista che ha cambiato ...

Culture.roma.it

Apple Original Films ha appena pubblicato il teaser trailer di's Black & Blues , il docufilm di Sacha Jenkins che uscirà il 28 ottobre su Apple TV+. Il film sarà presentato il 17 ottobre nella sezione Freestyle alla Festa del Cinema di Roma, prima ...Sarà presentato il 17 ottobre nella sezione Freestyle alla Festa del Cinema di Roma 2022 , prima di debuttare in streaming il 28 ottobre su Apple TV+ .'s Black & Blues , il docu - film di Sacha Jenkins, dedicato al leggendario Satchmo, si mostra intanto in un primo trailer ufficiale :'s Black & Blues: Il Trailer ... LUCA BRAGALINI - QUATTRO DOMENICHE IN COMPAGNIA DI LOUIS ARMSTRONG - Culture Ecco il trailer di Louis Armstrong's Black & Blues, il nuovo film di Sacha Jenkins che sarà disponibile in esclusiva su Apple TV+ a partire dal 28 ottobre 2022. Apple Original Films ha appena pubblica ...Louis Armstrong's Black & Blues, il film Apple Original sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma, prima del debutto in streaming il 28 ottobre su Apple TV+.