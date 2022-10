Los Locos | chi sono Roberto Boribello e Paolo Franchetto | età | carriera | canzoni | vita privata | La Macaresa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Los, il duo di musica latino americana composto daFrancetto, che si racconteranno a cuore aperto: dallaalla. View this post on Instagram A post shared by roby borillo los(@losmusic) ChiLose cosa sappiamo sulla loroLosè un gruppo che si è formato in provincia di Vicenza.interpreti e ...