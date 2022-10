Lorenzo Insigne parla della perdita di sua figlia | “Resterà per sempre nei nostri cuori”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Abbiamo perso unapernei. Sono in profonda difficoltà are di questo argomento”. Così in conferenza stamparompe il silenzio eper la prima volta del dramma familiare che ha colpito lui e sua moglie Genny Darone. “Abbiamo avuto un grande problema familiare, del quale faccio fatica are, non me la sento. Abbiamo avuto una grave, io e mia moglie stiamo cercando di andare avanti, uniti. Come abbiamofatto. Non è stato facile. Abbiamo altri due splendidi bambini (Carmine e Christian, ndc) che ci aiutano a restare spensierati, ma il pensiero a quello che è accaduto, c’è“, spiega ...

Commenta per primo In conferenza stampa,ha parlato per la prima volta del lutto che ha colpito la sua famiglia. Il giocatore del Toronto e sua moglie Jenny hanno perso la figlia che stavano aspettando. Ecco le dichiarazioni ..., attaccante del Toronto FC ed ex capitano del Napoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni sul club azzurro in occasione della conferenza stampa di fine stagione in MLS. Intervista ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...