“Lo scoprirà in diretta” Giaele trema | la sorpresa al GF Vip sarà amarissima

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022)per Giale al GF Vip 7. La De Donà è una delle concorrenti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e proprio in queste ore ha festeggia il suo compleanno insieme ai suoi coinquilini, che per l’occasione le hanno preparato il tiramisù e questa sera sono pronti per festeggiare. In queste oresi è confidata con gli amici, spiegando che l’unico pensiero che conta è quello del marito. Si aspetta unada lui, un aereo o un messaggio e se non dovesse riceverla sarebbe un chiaro segnale che qualcosa non va. La vippona non pensa di aver detto nulla di sbagliato, per cui crede di meritare le attenzioni del marito, anche se ha il timore che dall’esterno i suoi discorsi e comportamenti possano essere travisati. Leggi anche: “È il marito di quella del GF Vip 7”. Scandalo gossip: lei nella ...