LIVE Virtus Bologna-Bayern Monaco 40-41 basket | Eurolega 2022 in DIRETTA | ospiti davanti grazie alle triple | i bolognesi rimangono in scia

(Di giovedì 13 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43-41 Il danese segna anche il libero aggiuntivo, quando si entra nella seconda metà di questa terza frazione! 42-41 Lundberg col fallo: le V-nere rimettono la freccia, contro-sorpasso! 40-41 Libero supplementare a bersaglio, i padroni di casa tornano a -1! 39-41 Mickey ruota perfettamente il perno e subisce fallo: lanon molla! 37-41 Altra bomba delcon Weiler-Babb, +4! 37-38 Risponde Andreas Obst con la stessa moneta, ancora +1 per i bavaresi! 37-35 IFFE LUNDBERG RIMETTE LA FRECCIA PER LACON LA TRIPLA! 34-35 Bomba di Vladimir Lucic: ilmette la testa avanti per la prima volta dall’avvio del match! Incomincia il ...

Le V - nere vogliono riscattare immediatamente la sconfitta rimediata contro l'AS Monaco (66 - 83) nel debutto continentale, in un match che segnava anche il ritorno dei bolognesi nell'Olimpo del ...Il Bayern Monaco, al pari della, non ha iniziato al meglio l'Eurolega : ko casalingo contro il Fenerbahce Istanbul per 62 - ... OA Sport , infine, vi offrirà la direttascritta , per non ...Alle 20:30, diretta Eleven Sports, la palla a due tra Virtus e Bayern. Camara, Menalo e Ruzzier in tribuna per turnover. 2° quarto - Dopo 1'20" Trinchieri prende timeout. Lucic ...La partita Padova – Virtus Verona di domenica 16 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la ottava giornata di Serie C ...