LIVE Italia-Brasile volley femminile | Mondiali 2022 in DIRETTA | azzurre per l’impresa contro Gabi

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.47 Il probabile sestetto titolare del: Macris-Tainara,-Pri Daroit, Carol-Carol Gattaz, Natinha. 19.45 Il probabile sestetto titolare dell’: Orro-Egonu, Bosetti-Sylla, Danesi-Lubian/Chirichella, De Gennaro. 19.43 Chi in campo tra Chirichella e Lubian? E’ il grande ballottaggio per la formazionena. 19.40 Il, in generale, evoca brutti ricordi recenti ai. Lefurono sconfitte dalle verdeoro sia nel 2014 (2-3) sia nel 2010 (0-3). I tabù sono fatti per essere infranti. 19.37 C’è un conto in sospeso con le sudamericane: proprio ilha inflitto l’unica sconfitta (ininfluente) all’in questo Mondiale, il ...