LIVE – Italia-Brasile 0-0 22-22 | semifinale Mondiali femminili 2022 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Latestualedideidi, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Le due formazioni tornano a sfidarsi, ma questa volta c’è in palio l’accesso alla finalissima. Le azzurre di Davide Mazzanti vogliono riscattare la sconfitta incassata nella seconda fase, ma non sarà facile fermare Gabi e compagne, che ai quarti hanno superato in rimonta al quinto set il Giappone. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finale per l’oro? L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 13 ottobre ad Apeldoorn, in Olanda. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale, aggiornata minuto per minuto, per non ...