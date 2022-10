LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2022 in DIRETTA | Maresca torna da grande! Lodadio risponde Bartolini riparte

(Di giovedì 13 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.29 Lorenzo Minh Casali ingrana con 13.300 agli anelli, bello il 14.000 di Niccolò Vannucchi al volteggio. 16.26 Decisamente convincente il volteggio di Lay Giannini: 14.400 con 9.2 di esecuzione. 16.23 Che bravo Lorenzo Bonicelli: 14.000 al corpo libero. Intanto Abbadini passa in 12.550 agli anelli. 16.20 Inizia subito la seconda rotazione, si viaggia rapidamente anche se i ginnasti in gara sono tanti. 16.17 Si è conclusa la prima rotazione di gara. 16.15 Per Matteo Levantesi un inizio da 12.250 al cavallo, lo attendiamo alle parallele dopo la finale degli Europei. 16.12 Lorenzo Minh Casali 12.600 al cavallo, dopo l’argento europeo di squadra. 16.11 Ludovico Edalli apre con 13.700 al cavallo coon maniglie. 16.11 E la replica di Marcoo! 14.600 per l’argento iridato con 6.3 di D ...

Verrà confermato il quintetto che ha conquistato l'argento agli Europei oppure ci saranno delle novità per dare più spazio agli specialisti In questo weekend i riflettori saranno puntati soprattutto ... La diretta testuale delle qualificazioni maschili ai Campionati Assoluti italiani 2022, in programma da mercoledì 12 a domenica 16 ottobre a Napoli ...