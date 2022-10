LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2022 in DIRETTA | l’Italia sogna in grande con Ganna e gli inseguimenti C’è Rachele Barbieri

(Di giovedì 13 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDISUAmiche e amici di OA Sport, appassionati di, buongiorno a tutte e a tutti! Benvenuti allatestuale della seconda giornata deidisual Vélodrome National di Saint-Quentin-en-Yvelines, in Francia! Nella giornata di ieri, nella quale c’è stato l’effettivo esordio della competizione iridata,ha subito portato a casa una splendida medaglia d’oro grazie a Martina Fidanza, riconfermatasi Campionessa del Mondo nello scratch femminile. La speranza è che anche quest’oggi possano arrivare grandi risultati. Miriam Vece nello sprint femminile, le ragazze ...

