LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2022 in DIRETTA | Italia d’argento nell’inseguimento a squadre maschile! Italia-Gbr la finale femminile

Van Riessen si ripete stavolta restando all'interno. L'olandese batte la tedesca e va in semi19.54: Fatica Hinze a rintuzzare il tentativo di rimonta di Van der Wouw ma riesce ad avere la meglio. La tedesca è in semi. Ora Van Riessen (Ned)-Grabosch (Ger) (1-0) 19.51: La francese Gros domina la seconda sfida e va in semi. Ora Hinze (Ger)-Van der Wouw (Ned) (1-0) 19.48: Friedrich ripete lo sprint di testa e si qualifica per le semifinali. Ora Gros (Fra)-Capewell (Gbr) (1-0) 19.46: Ora la seconda manche dei quarti didella velocità. Al via Friedrich (Ger)-Andrews (Nzl) (1-0) 19.44: E' mancata l'accelerazione di Pippo Ganna nel ...

16.41 Avanza la neozelandese Ellesse Andrews, che in 11.041 supera la canadese Lauriane Genest. 16.37 Sophie Capewell è la più veloce di questa sessione in 10.999. Battuta l'ucraina Olena Starikova.Miriam Vece nello sprint femminile, le ragazze del Team Pursuit, Rachele Barbieri nella gara a eliminazione, Mattia Pinazzi nello scratch e la finalissima per l' oro , contro la Gran Bretagna