(Di giovedì 13 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDISU21.22: Mancano 15 giri alla fine, Pinazzi è sempre nelle prime posizioni 21.20: 20 giri al termine e non si sono visti attacchi 21.18: 25 giri alla fine, cresce il ritmo, gruppo compatto, Pinazzi c’è 21.17: Metà gara e gruppo compatto 21.16: Gruppo che rischia di spezzarsi a 35 giri dalla fine 21.14: Ancora gruppo compatto dopo 17 giri, si abbassa un po’ l’andatura, potrebbe esserci terreno giusto per gli attaccanti 21.11: Gruppo compatto dopo 10 giri 21.10: Gruppo allungato dopo 5 giri 21.09: Partita la gara 21.01: 60 giri di gara, 15 km, è di fatto una corsa in linea su20.58: Al via nelladello scratch: Netherlands EEFTING Roy Belgium DENS Tuur Italy PINAZZI ...

16.41 Avanza la neozelandese Ellesse Andrews, che in 11.041 supera la canadese Lauriane Genest. 16.37 Sophie Capewell è la più veloce di questa sessione in 10.999. Battuta l'ucraina Olena Starikova.Miriam Vece nello sprint femminile, le ragazze del Team Pursuit, Rachele Barbieri nella gara a eliminazione, Mattia Pinazzi nello scratch e la finalissima per l' oro , contro la Gran Bretagna , ... LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2022 in DIRETTA: doppia Italia d'argento! Inseguimento a squadre maschile e Rachele Barbieri! Italia-Gbr la finale femminile MONDIALI PARIGI - Dopo il miglior tempo fatto registrare in qualifica, l'Italia del quartetto femminile si conferma ad alti livelli vincendo la sua semifinale ...Il quartetto azzurro ha chiuso la finale alle spalle della Gran Bretagna. In finale il ct Villa ha preferito Consonni a Lamon. Tra i britannici d'oro ...