L’infatuazione per gli autocrati della politica italiana | pronta a vendersi a Putin e Xi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sommate tra loro, queste diverse espressioni di simpatia per Mosca disegnano in parlamento una virtuale maggioranza filoiana. Cosa di cui, paradossalmente, sembra esserci maggiore consapevolezza all’estero che non tra i parlamentari italiani. «Sapevamo che ci saremmo rivolti a un parlamento che, fino a pochi minuti prima dell’invasione dell’Ucraina, era in maggioranza filorusso» dira? appunto Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino a Roma, qualche settimana dopo, spiegando il lavoro preparatorio che aveva portato Volodymyr Zelensky a indirizzare a deputati e senatori italiani un messaggio assai meno battagliero di quelli che aveva pronunciato davanti al Congresso americano, la House of Commons inglese o la Knesset israeliana. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a un certo punto e? costretto a fare i conti con questa percezione dell’Italia: un paese molto ...