Liliana Segre ha aperto la prima seduta della diciannovesima legislatura

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 13 ottobre 2022) ROMA – ricucendo la tramasua storia personale etragedia storica dell’Italia con l’ordito dei valoriCostituzione repubblicana, ‘principale ancoraggio’ per gli italiani che è ‘perfettibile’ ma andrebbe attuata anche perché a volte le riforme l’hanno peggiorata.ha esordito con un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Meloni chiede che fine ha fatto il decreto aprile Giorgia Meloni chiede le elezioni Molte palestre non riapriranno, Meloni protesta Meloni contro il governo: “Nulla è stato fatto per evitare la mazzata delle scadenze fiscali” Green Pass non necessario al supermercato per i beniri, Meloni: “Nuovo delirio del governo” Meloni lancia l’allarme: “Conti correnti ...