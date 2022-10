L’ex rossonero al veleno | “Quando ero al Milan giocavano solo gli amici”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Adil Rami, ex difensore francese di origini marocchine del, in forza al Troyes in Ligue 1, è stato intervistato a ’BelnSports’. Tra i temi affrontati, ha anche ricordato l’esperienza sotto la guida di Pippo Inzaghi, di cui non ha felicissimi ricordi. Queste le parole rilasciate: Rami intervistaero alho avuto la sfortuna di imbattermi in Inzaghi.Faceva giocarei suoi suoi. Me ne sono andato, volevo ritrovare il calcio vero. Magari con un vero allenatore le mie cose alsarebbero andate diversamente”. Parole tutt’altro che al miele per l’attuale tecnico del Reggina. Rami ha comunque collezionato 39 presenze e messo a segno 4 gol con la maglia rossonera. Alessio Nicolosi