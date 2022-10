l' ex parlamentare azzurro | andrea ruggieri | ' oggi forza italia certifica la sua irrilevanza'

(Di giovedì 13 ottobre 2022) anna falchiDa 'Un giorno da Pecora - Radio1' Come mai non sono stato ricandidato da? 'Voglio molto Berlusconi e per questo sono un po' deluso anche da lui, avevo avuto la ...

... alleggerita dalla Procura con la istanza di domiciliari per il senatoreun tempo molto ...scelte adottate da tempo in ordine alla rinuncia alla candidatura e pertanto all'immunità, ...I Fratelli Ci si mette anche il neo, gi leghista Flavio Tosi che dice: Seriet e concretezza vogliono che la legge quadro approdi in aula il prima possibile, poi si discuter se le ...Secondo gli inquirenti esisteva una relazione d’affari tra la famiglia Cesaro e il clan Puca. A giugno 2020 l’indagine portò in carcere Antimo Cesaro, fratello di Luigi, mentre furono disposti i domic ...Come il primo giorno di scuola. Per qualcuno davvero il primo, per altri un "ritorno a casa" e per altri ancora un proseguire in linea con la continuità degli ultimi anni. Il ...