L' errore da non ripetere sulla transizione energetica

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Alessandro Volpi, storico al Dipartimento di Scienze Politiche all'Università di Pisa, nel suo recente saggio Crisi- Le ragioni di un'emergenza spiega che lasarà vincente solo se saprà andare a beneficio dei cittadini e non del sistema finanziario

Wired Italia

Tutti con il calcioavevano nulla a che fare: si tratta di due turisti scozzesi, giunti all'ombra del Vesuvio per godersi la città e invece scambiati per supporter della squadra di Amsterdam. ...Greta Thunberg/ "Chiudere centrali nucleari e ricorrere al carbone Grave" Secondo Fabio ... 'è tanto un'evoluzione quella che il procurement, la cosiddetta direzione acquisti, deve ... Metaverso, l'Europa non vuole ripetere gli errori del cloud