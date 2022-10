L' elezione di La Russa al Senato e le tensioni nella maggioranza 

(Di giovedì 13 ottobre 2022) AGI - Ignazio La, tra i fondatori di Fratelli d'Italia, viene eletto presidente delal primo scrutinio, incassando 116 voti. Ma, alla prima prova dei numeri in Aula, la maggioranza di centrodestra si spacca e si consuma lo strappo di Forza Italia: dei 18ri azzurri, infatti, solo Silvio Berlusconi e la presidente uscente, Elisabetta Casellati, ritirano la scheda. Dunque, pallottoliere alla mano, in 'soccorso' arrivano 17 voti esterni. E parte la caccia ai 'traditori' tra le fila delle opposizioni, con tanto di ricorso alla 'var' (le immagini dell'Aula trasmesse dai canali del) e relativo conteggio dei secondi che i diversiri impiegano per votare: pochi per consegnare la scheda bianca, ma aumentano se devi fermarti a scrivere un nome. Il Pd punta il dito contro Renzi e ...

Del resto lo stesso Lal'ha citata due volte durante il discorso dell': " ho la speranza in cuor mio di sapere che quelli che mi hanno conosciuto quando ho avuto ruoli istituzionali " ...La prima giornata del nuovo Parlamento è stata piuttosto frenetica, soprattutto per l'a sorpresa di Ignazio Lacome nuovo presidente del Senato. Un risultato inaspettato, visto che i parlamentari di Forza Italia non hanno preso parte alla votazione. Gli unici due a ...È tempo di protocolli, procedure, primi applausi. È tempo per la 19esima legislatura, con l’ elezione dei presidenti di Camera e Senato: un passaggio propedeutico per l’iter che porterà alla formazion ...La 19esima legislatura si è aperta con il botto. L'alleanza delle coalizione di maggioranza ha scricchiolato pericolosamente al primo ostacolo, la nomina del presidente del Senato.