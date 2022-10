Le minacce di Mosca | Kiev nella Nato può portare alla terza guerra mondiale Putin incontra Erdogan

... una volta raggiunto, potrebbe spingerealla de - escalation. Solo che i russi non sono nuovi adel genere, già usate nel 2014 in Crimea, nel 2015 contro la marina danese e infine l'..."Il mondo sta diventando multipolare, con nuovi centri di potere che si rafforzano in Asia - ha detto il presidente che ha aggiunto -è favorevole alla creazione con altri Paesi asiatici di un ...“Il mondo sta diventando multipolare, con nuovi centri di potere che si rafforzano in Asia - ha detto il presidente che ha aggiunto - Mosca è favorevole alla creazione con altri Paesi asiatici ...Mosca, 13 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Vladimir Putin, ha avvertito dell’esistenza di una “vera minaccia della fame” nel mondo a causa della volatilità dei prezzi di energia e cibo dovuta alla ...