Le ha dato i fiori? Ma quello | Gruber subito all' attacco | cosa dice su La Russa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Per Lilliconsegnati da Ignazio Laa Liliana Segre nella seduta del Senato di oggi non avrebbero alcun valore da punto di vista politico e ideologico. Nel corso dell'ultima puntata di Otto e Mezzo la conduttrice ha voluto sminuire il gesto di Lache ha raccolto l'applauso dell'intero Parlamento. A chi in studio gli ha fatto notare che Laha affermato di aver condiviso ogni parola del discorso della senatrice Segre, laha risposto in modo polemico: "Maè solo un gesto di galanteria verso una donna". Insomma lafinge forse di non capire: Lanon solo ha sposato in pieno il discorso della Segre ma ha anche voluto omaggiare la senatrice con un mazzo di ...