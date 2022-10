Le Frecce tricolori a Pozzuoli domenica 16 ottobre | i provvedimenti per la viabilità

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Occhi al cielo,16, per l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale –Air Show”16, alle ore 16.30, a, sul Lungomare Pertini, si terrà l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale –Air Show”. Per consentire l’effettuazione in sicurezza della manifestazione (e delle relative prove generali, previste

...dell'aero club Benevento sotto la direzione tecnica e tattica del colonnello Venanzio Rapolla presidente del sodalizio beneventano e direttore della scuola di volo e lo show delle. L'...Domenica, 16 ottobre, dal lungomare di Pozzuoli sarà possibile assistere allo spettacolo acrobatico delleche, nella giornata di precedente, saranno visibili anche da Napoli . L'evento, intitolato 'Pozzuoli Air Show', è organizzato dal Comune in collaborazione con l'Aeronautica Militare e ...Tornano a Bari le Frecce Tricolori. Il prossimo 4 novembre in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate il lungomare della città diventerà teatro di uno degli show più apprezz ...