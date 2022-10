Le foto di oggi al Senato

Il Corriere della Città

Che poi ha aggiunto: 'Il voto dial Senato certifica tristemente che una parte dell'opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza'. FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s...- - > La scultura della Maddalena da poco riscoperta a Londra .sono duecento anni esatti dalla morte di Antonio Canova. Il Museo Civico di Bassano del Grappa ... A vederla insembra molto ... Anna Kanakis: chi è, età, carriera, oggi, foto, chi è il marito, figli, libri Non molto tempo fa, l’iPhone 14 Pro ha conquistato il prestigioso secondo posto nella classifica foto e video di DXOMARK, azienda specializzata nel test scientifico di smartphone in ambito fotografico ...Esibizioni itineranti tra i ristoranti del quartiere di fronte al porto. A Cagliari è di scena oggi, "Canta Marina". Dalle 20 la musica animerà le strade del rione. (ANSA) ...