(Di giovedì 13 ottobre 2022) Laebraica non l'ha mandata a dire. Al Senato una vittima del nazi - fascismo che lascia lo scranno ad un fan dichiarato di Mussolini . "Standing ovation dell'aula di Palazzo Madama per ...

Per il principale notiziario dell'Ucei (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane) la staffetta di stamattina, che ha visto la senatrice a vita Liliana Segre, con un passato da deportata ad Auschwitz, nominare come Presidente del Senato il deputato di ... Le comunità ebraiche: "Il passaggio tra Liliana Segre e La Russa è inquietante"